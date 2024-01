WRC, Juha Kankkunen e o regresso da Lancia: “já me falaram um pouco sobre isso”

De acordo com declarações de Juha Kankkunen ao jornal finlandês Helsingin Sanomat, o finlandês revelou que já tinha falado com Miki Biasion quanto à possibilidade de Lancia regressar ao WRC, e ao que parece há um fundo de verdade na questão. A informação dada à estampa há dias pela revista italiana Autosprint, refere que o Grupo Stellantis já terá decidido avançar com o regresso da Lancia aos ralis, mas os planos passam pelos Rally2 e não a classe principal.No contexto…...

