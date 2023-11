Sintra, Rali de Portugal 1984: dia de todos os recordes

No ano de 1984, Henri Toivonen dividiu as suas participações nos ralis entre a Porsche e a Lancia, e depois do Rally Costa Brava, em que abandonou com problemas de transmissão no Porsche 911 SC RS, o finlandês deu um pulo a Portugal para pilotar pela primeira vez o Lancia 037 Rally numa prova do Mundial de Ralis.Este foi também o dia em que um português, António Rodrigues, também aos comandos de um Lancia 037 Rally surpreendeu tudo e todos,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?