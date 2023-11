GP Las Vegas, F1: Valtteri Bottas sofreu “danos extensos no fundo e difusor” do seu monolugar

Valtteri Bottas terá ficado com danos no monolugar logo no início da corrida, tendo impacto negativo no resultado que o finlandês alcançou no Grande Prémio de Las Vegas, depois de arrancar do sétimo posto da grelha de partida. As hipóteses de um resultado positivo no Grande Prémio de Las Vegas terminaram logo na primeira volta, quando o carro de Valtteri Bottas foi tocado pelo de Fernando Alonso e depois atingido por trás por Sergio Pérez na primeira curva. Os danos…...