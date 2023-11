“Estamos numa posição difícil"; "O WRC não mudou praticamente nada durante 10 anos"; "a Fórmula 1, muda os seus formatos quase ‘todos os dias’"; “Não vejo um plano, nem sequer vejo um plano para os próximos seis meses. Quanto mais para os próximos cinco anos"; "Se o poder do espetáculo, o marketing e o burburinho em torno do WRC forem suficientemente elevados, os construtores virão por si próprios”, excerto de uma longa conversa com Richard Millener. Que o WRC precisa…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?