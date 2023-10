WRC: Ott Tanak voou para a vitória no Rali do Chile

Pela primeira vez em cinco anos, a M-Sport/Ford vence mais do que um rali no mesmo ano. Depois do triunfo na Suécia, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1 Hybrid) venceram o Rali do Chile depois de uma prova em que não só mostraram sempre estar muito fortes, como souberam fazer as melhores escolhas nos momentos cruciais do evento, triunfando categoricamente na prova chilena, curiosamente, novamente o estónio, ele que também tinha sido o vencedor em 2019 na outra vez que…...