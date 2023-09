F1: Christan Horner explica os problemas da Red Bull

A quebra competitiva da Red Bull no Grande Prémio de Singapura foi espetacularmente surpreendente e coincidiu com a introdução da nova Diretiva Técnica da FIA, o que causou algumas teorias no paddock, que, no entanto, foram rechaçadas por Christian Horner. A prova de Marina Bay marcou uma nova forma de conferir se as superfícies aerodinâmicas dos monolugares de Fórmula 1 fletiam para lá do permitido pelo regulamento técnico – devido à clarificação conferida pela famigerada TD19 – mas não eram…...