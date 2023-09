WRC: A M-Sport está em apuros…

No início da semana do Rali da Grécia ‘rebentou’ a notícia que a Ford iria sair do WRC em 2024, o que se revelou ser mentira. Tudo começou numa suposta entrevista de Pierre Louis Loubet ao jornal corso, Corse Matin, num caso em que nunca se percebeu muito bem o que é que tinha acontecido. A verdade é que o artigo que colocava a Ford fora do WRC com as alegadas palavras de Loubet foi retirado e não houve explicações…...