F1, GP de Singapura: Red Bull não vai além da vitória no Segundo Pelotão

A Red Bull mostrou este ano ser uma máquina bem oleada, parecendo possível que vencesse todas as corridas da temporada, mas no Grande Prémio de Singapura um conjunto de circunstâncias levaram que não conseguisse melhor que impor-se entre as equipas do Segundo Pelotão. Em 2023 em momento algum a formação de Milton Keynes pareceu ter uma quebra de competitividade, sobretudo com Max Verstappen, mesmo quando na qualificação era batida, como aconteceu em Baku e em Monza, havia a ideia clara…...