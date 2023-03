F1 2023-Pilotos: Lance Stroll em busca de mais protagonismo

O jovem piloto canadiano teve algumas batalhas interessantes com Sebastian Vettel em 2022, tetracampeão do mundo de Fórmula 1. Tem este ano um bicampeão que costuma tirar o máximo partido dos carros à sua disposição e bem capaz de pontuar apesar das dificuldades que possa sentir durante as corridas. Se acontecer que o AMR23 seja melhor do que foi o seu antecessor, a Aston Martin quererá somar o máximo de pontos possíveis, tendo para isso o canadiano que se concentrar…...