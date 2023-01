WRC: EUA podem ter prova candidata este ano…e entrar no calendário em 2024

Esta é daquelas notícias, que, a confirmar-se, pode ser das melhores que o WRC poderia esperar no atual contexto. O Mundial de Ralis pode já em 2024 ter uma prova nos Estados Unidos da América do Norte. Claro, para isso suceder, é preciso primeiro que exista uma prova candidata, e que ‘passe’ no escrutínio dos observadores, tal como o Rali da Arábia saudita terá que fazer este ano.Há muito que o WRC quer ir para os EUA, desde 1988 que…...