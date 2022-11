Circuito de Braga quase a fazer 30: festeja-os com ou sem corridas?

O Circuito de Braga está ‘fechado’ para as corridas, devido a uma ‘luta’ entre as várias entidades interessadas, a Câmara Municipal de Braga, a FPAK, o Clube Automóvel do Minho e os sócios do empreendimento. Procura-se uma solução para o desporto automóvel, numa pista que sempre conviveu com os aviões, tendo sido uma alteração da legislação que levou à situação em que nos encontramos agora. Enquanto as coisas não se resolvem, recordamos a inauguração, que foi “uma Festa Bonita”Foi assim…...