GP de São Paulo de F1: George Russell, da gravilha ao triunfo

Na sexta-feira, após a qualificação, George Russell seguramente que não era um homem satisfeito, mas o jovem inglês recuperou e lançou-se para uma prestação que o levou ao triunfo no Grande Prémio de São Paulo, oferecendo à Mercedes a sua primeira vitória da temporada. Interlagos foi o palco do terceiro fim-de-semana ‘Sprint’ da temporada, o que significava que a qualificação era disputada na sexta-feira e no circuito brasileiro isso implicou uma sessão disputada com chuva intermitente, o que dificultou a…...