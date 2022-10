Oliver Solberg diz que a Hyundai “não quer ficar no WRC muito tempo”

Em declarações à Auto Hebdo, Oliver Solberg revelou que a Hyundai “não quer ficar no WRC por muito tempo”. O sueco ficou a saber logo após o Rali da Nova Zelândia, prova em que foi 5º, que o seu contrato com a Hyundai não seria renovado. Agora, a sua única opção para continuar a correr com um Rally1 é a M-Sport, mas o mais interessante neste momento são as suas declarações, a ‘cascar forte’ na equipa. Quando lhe perguntaram se…...