CPR, Rallye Vidreiro, Bruno Magalhães: “2º triunfo para encerrar a época com chave de ouro”

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) vão tentar no Rallye Vidreiro/Marinha Grande fazer o mesmo que fizeram no rali anterior, o Alto Tâmega, e também confirmar a boa performances já evidenciada no Rali da Madeira. O piloto confessa-se mais moralizado do que nunca para manter esse bom momento. “O Hyundai i20 N Rally2 demonstrou a sua competitividade em todos os ralis e só me faltava materializá-la em vitórias, alcançando-a no Alto Tâmega. Agora resta-me dar seguimento a esse resultado…...