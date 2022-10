Rally de Portugal Histórico esta semana

Realiza-se esta semana o Rally de Portugal Histórico, uma prova que depois da interrupção por causa da pandemia, está a recuperar muito rapidamente a ‘normalidade’ a que sempre nos habituou, apresentando este ano, mais uma vez, uma fantástica lista de concorrentes.Recuperando muitos dos percursos e zonas do ‘antigo’ Rali de Portugal, a prova volta a assumir-se como uma das mais importantes de Regularidade Histórica disputadas da Europa.A prova arranca esta terça-feira, nos jardins do Casino do Estoril, com as 73…...