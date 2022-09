Daniel Patrocínio (ARC Sport) ‘explica’ o que muda num T1 para T1+…

Uma das questões que neste momento ‘assola’ mais a curiosidade dos adeptos é o que muda num carro da categoria T1 para T1+. os T1+ nasceram do desejo da FIA equilibrar os veículos de topo do Dakar. Entre outras alterações, os protótipos 4×4 passaram a ser equipados com rodas mais largas e mais altas, e ajustaram o seu curso de suspensão para os levar ao mesmo nível dos buggies 4X2.Recorde-se que os novos T1+ (ou Plus), funcionam com pneus maiores…...