Luis Rego Jr.: “dedico este título ao Team Além Mar”

Luis Rego Jr. e Jorge Henriques são Tricampeões dos Açores de Ralis. A dupla sabia que dependia só de si para reconquistar o título. Apesar de nem precisar ganhar o Picowines rali, entraram ao ataque e liderou o rali ao vencer os dois primeiros troços, isto apesar de ter furado na super especial. Depois do despiste de Ruben Rodrigues, o piloto do Team Além Mar entrou em modo de gestão para garantir o campeonato, de forma antecipada, no Pico. À…...