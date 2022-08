CPV: finalmente no rumo certo? – União ibérica é defendida por todos (parte 4)

Por Fábio Mendes e Pedro André Mendes Portugal é um país recheado de talentos, mas o nosso mercado é pequeno. E com um mercado tão pequeno é normal que as equipas, pilotos e campeonatos sintam dificuldades em encontrar apoios. A solução ibérica já foi tentada várias vezes, sem sucesso, mas parece ser a única via para que possamos ver a velocidade nacional crescer. É muito raro ver alguém que não defenda uma união ibérica.“Há quantos anos se fala que os…...