Rali de Viana do Castelo com mais de 80 inscritos

A 10ª edição do Rali de Viana do Castelo volta a confirmar a prova como um dos ralis mais concorridos em Portugal. O limite de 80 inscrições definido no regulamento foi ultrapassado.São mais de 80 equipas as que se apresentarão à partida do rali organizado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso. A lista de inscritos será revelada hoje, 4ª feira 6 de Julho. Entretanto já é conhecido o traçado da Super-especial, uma das novidades deste ano. Abandonando o parque de…...