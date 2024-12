Há 17 anos a lista de portugueses no Dakar ascendia a 43 concorrentes, foi a maior comitiva de sempre, que teria sido batida pela de 2008... se tivesse havido prova. Em 2025, no total, 13 equipas entre duplas totalmente lusas, ou não. Temos 10 pilotos lusos na prova da ASO e 12 navegadores, um nos Ultimate, seis nos Challenger T3, cinco nos SSV T4 e Paulo Fiúza nos Camiões. Eis a lista que pode serr comparada, apenas por curiosidade, com…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?