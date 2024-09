McRae, just Colin é um livro imperdível para os adeptos do virtuoso piloto inglês, desaparecido há 17 anos num acidente de helicóptero. Muito mais do que recordar os feitos do mais espetacular piloto de ralis de sempre, o livro recorda histórias absolutamente fabulosas, que mostram bem quem era Colin McRae. Recordamos algumas… O nome de Barrie Lochhead não deve ser conhecido por muitos adeptos, mas o inglês foi um dos primeiros navegadores do malogrado Colin McRae. Em 1987, o escocês…...

