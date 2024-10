Nos últimos anos os mais recentes números a chegar à ribalta do 'motorsport' foram o #33 de Max Verstappen e o #69 de Kalle Rovanpera. Mas para trás ficaram muitos ‘números mágicos’ que fizeram História no desporto motorizado. Recorde-os. Provavelmente o #46 de Valentino Rossi acima de todos, o #44 hoje em dia todos sabem quem é, ainda que esteja a 'esmorecer', cá pelo burgo o #18 também, o nada supersticioso piloto que utiliza o #13, mas há muitos mais.…...

