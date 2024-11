Momentos decisivos na F1, Felipe Massa: “O que mais me custou foi ver a imagem do meu pai…”

Felipe Massa foi para a derradeira corrida do ano de 2008 sete pontos atrás de Lewis Hamilton, mas as nuances da corrida levaram que o brasileiro cortasse a meta numa altura em que Hamilton era sexto classificado. Festejou-se na boxe da Ferrari, mas o piso escorregadio não permitiu a Timo Glock manter o quinto posto em que se encontrava e foi passado por Lewis Hamilton, que assegurou a posição que precisava, caso o brasileiro vencesse: “Estava tudo preparado, os adeptos…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?