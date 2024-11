A Benetton é um caso curioso. Quando, em 1984, Luciano Benetton quis ir para a F1, convidando para isso um tal Flavio Briatore, nenhum deles tinha qualquer experiência do assunto. Nem sequer percebiam bem o que era aquilo de F1 – exceto que era um tremendo veículo publicitário.As primeiras experiências da Benetton, que fabricava roupa colorida e de toque desportivo e pouco formal, como pouco formais eram as suas maneiras de viver a publicidade, foram, em 1983, com a Tyrrell…...

