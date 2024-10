Kimi Räikkönen deixou saudades na Fórmula 1 como poucos pilotos conseguem. O 'Iceman' era uma figura única, tanto pelo seu talento nas pistas quanto pela sua personalidade singular. Conhecido pelo humor seco, respostas curtas e descontração absoluta — até em momentos de alta tensão — Räikkönen conquistou milhões de fãs não apenas por sua velocidade e precisão ao volante, mas por ser, em muitos aspetos, a antítese do piloto moderno, sempre tão mediático e cuidadoso com a imagem. A sua…...

