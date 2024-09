Mais famosa em Portugal pelas suas vitórias conquistadas nos ralis com uma grande variedade de carros (desde o Fulvia e Stratos, aos Rally 037, Delta e ‘Deltona’), a Lancia também teve uma fase onde passou pelas pistas, conquistando títulos e vitórias com o fabuloso Beta Montecarlo de Grupo 5, pilotado por uma variedade de pilotos que seriam as futuras estrelas da Fórmula 1, tendo como mentor Walter Rohrl. O primeiro triunfo no Mundial de Marcas teve lugar em BrandsHatch, e…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?