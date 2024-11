Foi há 13 anos que Sébastien Ogier e Julien Ingrassia bateram Jari-Matti Latvala e Mikka Antilla no Rali da Jordânia de 2011, por 0,2s? O que se consegue fazer nesse 'hiato de tempo’. Talvez pestanejar os olhos, mas para Sébastien Ogier também se pode ganhar um rali! A Citroën tinha voltado a bater a Ford, mas só recorrendo à estratégia, como pode perceber mais à frente no texto. https://youtu.be/Rf7fMiJ1Mjo Há exercícios curiosos de fazer. Um papel e uma caneta servem…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?