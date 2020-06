Continua a aproximar-se o momento em que se vão saber mais datas para a segunda fase do calendário da Fórmula 1 de 2020, e Portugal continua em muito boa posição para ver a sua corrida confirmada, em princípio a 4 de outubro. Nos escritórios da Liberty Media em Londres, continua-se a trabalhar para colocar de pé a segunda fase do calendário da Fórmula 1, e a sua comunicação deverá acontecer imediatamente antes do início da época, em Spielberg, na Áustria,…...