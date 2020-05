O melhor português no Rali de Portugal: a história

Hoje, vencer o Rali de Portugal entre os concorrentes portugueses já não ‘vale’ o mesmo, embora ainda valha muito. Mas, no passado, ser o primeiro português chegava a ser considerado quase tão importante quanto ser Campeão Nacional. A atenção dos adeptos relativamente ao melhor português no Rali de Portugal chegou a receber uma cortesia que não ficava muito aquém da luta que se desenrolava pela vitória no rali à geral. Sempre conhecedor, o público português sabia melhor que ninguém quem…...