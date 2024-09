Spa-Francorchamps é uma daquelas pistas que, uma vez descoberta, se torna inesquecível. Traçada na floresta das Ardenas, utilizou durante muito tempo estradas públicas. No início o seu perímetro tinha mais de 14 quilómetros e era particularmente perigoso. Depois dos acidentes mortais na prova das 24 Horas em 1967 e, depois, em 1973, a pista foi encurtada. Houve locais emblemáticos (quem não os lembra no filme “Grand Prix”?) que desapareceram e, hoje, quase estão irreconhecíveis. Tive o privilégio de ir a…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?