Hoje, as expressões são bem diferentes das de há 45 anos. Agora, há o autocross e o ralicross, este uma mescla de pista em asfalto e em terra. Mas, quando o AutoSport nasceu, em 1977, existia uma competição chamada Pop-Cross. Não, não tinha nada a ver com os Beatles, ou os Beach Boys. Utilizando os Citroen 2cv ou Dyane, era composta, de uma forma geral, por duas "meias-finais" e uma "final", mais ou menos de 15 voltas cada (dependia das…...

