O GP de Portugal de 1984 representou o regresso do Campeonato do Mundo de F1 a Portugal. Na verdade foi o 4º GP de Portugal na História da F1, mas não se realizava desde 1960. Vejamos, então, um pequeno resumo de como foram as três edições anteriores. https://youtu.be/vbfG6yp7Guk GP Portugal de 1958 (Circuito da Boavista, Porto) Data: 24 de Agosto Nona e antepenúltima corrida do Mundial. Stirling Moss ganhou, mas a prova ficou marcada por alguma polémica, quando Mike Hawthorn,…...