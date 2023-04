Frederico Viegas: Um furacão na Europa

Frederico Viegas foi um dos vários 'mosqueteiros' que, na década de 90, já lá vão 30 anos, fizeram história nas pistas europeias. A sua carreira foi tão breve quanto rápida e, pelo meio, gravaram-se dois títulos de Campeão – um deles na Europa. Já não o vemos há algum tampo, mas há uns anos continuava ligado ao primeiro amor, o ‘karting’, tendo por patrão o seu mecânico quando venceu a categoria Primavera. Frederico Viegas começou do Zero. Do grande Zero,…...