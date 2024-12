Hoje já ninguém se lembra mas, no Salão de Genebra de 1969, foi revelado um "concept car" estranho - e, no mínimo, inédito. Tratava-se do Pininfarina Sigma Grand Prix e mais não era que o conceito de um monolugar de F1 totalmente seguro. Na verdade, o projeto utilizava mecanismos de segurança que, se nunca tinham até essa altura sido vistos ou colocados em prática, ainda hoje se mantêm ativos. A ideia surgiu no seio da revista Revue Automobile, em 1968…...

