Stirling Moss recebeu o título de Sir no ano 2000, das mãos da rainha Isabel II de Inglaterra. Uma honra que faltava - tal como o título mundial na F1. Mas, esse, nunca virá… Stirling Moss é um ícone do automobilismo mundial. Hoje tem já 90 anos, mas há alguns anos ainda participava em eventos, pilotando carros da época em que desafiava o perigo nas pistas de todo o Mundo – precisamente como dantes, com o capacete de couro na…...