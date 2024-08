Patrick André Eugene Joseph Depailler nasceu em Clermont-Ferrand, a 9 de agosto de 1944 e morreu, durante testes privados, em Hockenheim, na Alemanha, a 1 de agosto de 1980. Estava, nessa altura, ao volante do problemático Alfa Romeo 179, com o qual acumulou nesse anos um bom punhado de saídas de pista. Essa última, na hoje desaparecida, mas então rapidíssima Curva Oeste da pista germânica, foi-lhe fatal: o carro “encolheu” tanto que os pedais ficaram encostados ao volante! A uma…...

