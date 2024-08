Didier Pironi, o piloto francês que marcou o início da década de 80 tinha um trágico encontro marcado com o destino. A França contava com ele para ser o primeiro piloto gaulês a alcançar o título de campeão do mundo, e Didier esteve muito perto de o ser em 1982, um ano dramático na história da F1, quando a "scuderia" Ferrari se viu privada dos seus dois pilotos e principais candidatos ao título. O ano começou sob o signo de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?