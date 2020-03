Por Jorge Girão FOTOS Arquivo AutoSport Em Agosto do ano passado surgiram notícias sobre uma nova equipa de Fórmula 1, mas desde então o silêncio acerca do projeto tem sido intenso. Contudo, o AutoSport soube que a Panthera Team Asia continua a trabalhar para marcar presença nas grelhas de partida da categoria máxima do desporto automóvel. A formação que tem uma base em Silverstone e pretendia ingressar no mundo dos Grandes Prémios em 2021 é a ideia de Benjamin Durand,…...