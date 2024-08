A primeira foi, em 1982, no GP da Alemanha, quando um irritadíssimo Nelson Piquet – que tinha sido colocado fora da corrida, que liderava por um retardatário, que estava a dobrar – se atirou contra um esgazeado e surpreso Eliseo Salazar (o infeliz retardatário), dando-lhe repetidos socos no capacete e empurrando-o várias vezes, até serem separados pelos comissários no local. A segunda, aconteceu nas boxes de Suzuka, já depois da corrida japonesa, 11 anos mais tarde. E teve como intervenientes…...

