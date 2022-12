F1, HISTÓRIA do GP de San Marino (1981-95/1997-2006)…antes ‘da’ Emiglia Romana

Imola acolheu pela primeira vez uma prova extra campeonato de F1 em 1963, mas seria preciso alguma ‘politização’ com Monza em 1980 antes de a pista receber a honra de acolher o Grande Prémio de Itália pela primeira vez nesse ano. A partir de 1981, as duas pistas coexistiram em perfeita harmonia no calendário, com Imola a assumir o seu famoso título de 'San Marino', e passando a receber um total de 27 Grandes Prémios até 2006. Voltou como Grande…...