Jorge Pinhol é um nome que pode não dizer muito às gerações modernas. Mas, na verdade, por trás dele está um homem que foi um dos melhores pilotos portugueses do início da década de 70, com provas dadas em algumas das mais emblemáticas pistas europeias. A sua carreira acabou por ser consolidada ao volante de carros de Sport, mas o facto é que, entre 1969 e 1971, Pinhol assinou o pioneirismo lusitano nas corridas de monolugares, em Inglaterra, Piloto "oficial" da…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?