LEMBRA-SE DE JACKY ICKX: O verdadeiro especialista

Como em tudo na vida, também no desporto automóvel há os especialistas. Jacky Ickx é, sem dúvida, um deles. Mais: este ex-piloto de F1, que depois de uma carreira recheada de sucessos nas pistas se dedicou, com semelhante sucesso, às corridas de longa distância no deserto, bem pode considerar-se o verdadeiro especialista. Jacques Bernard Ickx nasceu em Bruxelas, no primeiro dia do ano de 1945. O seu pai foi também piloto, de carros de Turismo e, principalmente, um reconhecido jornalista…...