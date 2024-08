Andrea de Cesaris ainda hoje é recordado mais pelos seus acidentes, que pelas suas qualidades. Filho deumcomerciante abastado de Roma, que mais tarde se tornou representante oficial da Marlboro em Itália, logo no karting demonstrou uma rapidez notável. Rapidez que transportou para as pistas britânicas, onde se sagrou "vice" de Chico Serra na F3, em 1980 - depois de ter partido o pescoço a Nigel Mansell, num acidente. Começou aí a sua lenda. Chegou à F1 com pouco mais de 21…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?