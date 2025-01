A Theodore Racing foi o concretizar do sonho de um magnata e milionário de Hong Kong, chamado Teddy Yip. Porém, não passou disso mesmo, pois a equipa não competiu em mais de 51 Grandes Prémios de F1, entre 1978 e 1983, inscrevendo um total de 64 carros. Piloto amador, no início dos anos 70, Teddy Yip encontrou-se com Sid Taylor e convenceu-o a apoiar Vern Schuppan, que corria então na F5000. Mais tarde, envolveu-se nas provas americanas, através de Alan…...

