Inovador e visionário são palavras que se podem associar ao nome de Colin Chapman. A estas pode acrescentar-se o título de mercenário, uma vez que a principal motivação do engenheiro inglês em participar nas 500Milhas de Indianapolis era a recheada bolsa de prémios. Claro que Colin Chapman não foi lá para brincar. Depois da aventura da rival Cooper em 1961 com Jack Brabham, o dono da Lotus aceitou o convite de Dan Gurney para assistir às 500 Milhas como espectador. Conhecido…...

