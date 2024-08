A All American Racers nasceu dos esforços de Dan Gurney e de Carroll Shelby, em 1964, tendo sido contratado Len Terry, ex-projetista da Lotus, para conceber o primeiro chassis da equipa, que tinha a particularidade de poder competir nas 500 Milhas de Indianapolis e na Fórmula 1, consoante o motor aplicado. [embed]https://youtu.be/38b_WR3-I_Y[/embed] Na Fórmula 1 a equipa era conhecida como Anglo American Racers – por estar baseada no Sussex ao lado da Weslake, que haveria de lhe fornecer os seus…...

