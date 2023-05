24 Horas de Le Mans: Dez modelos que fizeram história

No dia em que as 24h de Le Mans fazem 100 anos recordamos uma pequena seleção, naturalmente incompleta, de dez modelos cuja participação marcou a cronologia daquela que muitos consideram ser a mais importante corrida do mundo. Ricardo Grilo (Artigo originalmente publicado em 2017) Vejamos então os eleitos: 1- Bentley Speed Six – 1928/1930 – Ettore Bugatti desconsiderava-os, referindo-se a eles como os “Camiões mais rápidos do mundo”. Não seria um epíteto de todo desajustado, pois com 2 toneladas de…...