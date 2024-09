Fórmula 1, WRC, sport-protótipos, DTM ou stock cars são carros sobejamente conhecidos do grande público. Mas a história do desporto automóvel é vasta e muitas competições nascem e desaparecem no piscar de um olho, ou longe dos olhares mais atentos dos fãs. Hoje, recordamos alguns dos carros e campeonatos esquecidos pela história DB-PANHARD MONOMILL O Monomill foi uma proposta de um empresário, Marc Gignoux, para criar uma fórmula de monolugares barata para França. Unindo-se à Deutsch et Bonnet (DB)…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?