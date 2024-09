Foi no dia 4 de fevereiro de 1967 que o circuito de Lydden Hill, uma pista que pertencia ao Grupo McLaren, nasceu o Rallycross. Robert Reed (um produtor de TV, do programa desportivo ‘World Sport’ da ITV na década de 60, e o organizador de corridas, Bud Smith (750 Motor Club) levaram a cabo um evento disputado num traçado misto de asfalto e terra, numa corrida ganha por Vic Elford num Porsche 911. Rapidamente a disciplina se tornou uma instituição…...

