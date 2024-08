Arnoux vs Villeneuve só não se tiraram os olhos… Não foi um duelo pela vitória. No entanto, este foi um duelo que ficou na História e ainda hoje, mercê de plataformas como o You Tube, continua bem presente na memória de todos – os que a ele assistiram, como eu, e os que a ele tiveram acesso, como muitos jovens que nessa altura nem sequer eram nascidos. Por isso, hoje é um dos vídeos mais vistos e sempre razão…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?